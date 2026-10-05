"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard wegen Geld-Not im Container

Gedeon Burkhard wagt mit seinem Einzug in den Promi Big Brother-Container am Montagabend ein Reality-Debüt. Im Vorfeld spricht der Schauspieler offen über seine Karrierekrise und Geldsorgen.

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Für viele Zuschauer bleibt er für immer TV-Ermittler Alex Brandtner aus der Kult-Serie "Kommissar Rex". Jetzt wagt sich Gedeon Burkhard in ein völlig neues Fernsehabenteuer und zieht am heutigen Montagabend in den "Promi Big Brother"-Container von Sat.1 ein. Seinen Durchbruch feierte Burkhard als Hauptdarsteller der Sat.1-Erfolgsserie "Kommissar Rex". Später folgten Rollen in "Alarm für Cobra 11" und in Quentin Tarantinos Hollywood-Film "Inglourious Basterds". Doch heute sieht die Situation anders aus.

Offene Worte zur Krise

Burkhard erklärt dazu: "Promi Big Brother ist ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Es ist aber auch eine Chance, mich dem Publikum, das sich überhaupt noch an mich erinnert, von einer anderen Seite zu zeigen – und den Leuten, die mich gar nicht kennen, überhaupt vorzustellen." Dem Schauspieler fehlen aktuell einfach die Angebote. Nach Corona ging es nicht mehr so weiter und danach nahm es stetig ab. Er kann sich das nicht erklären und weiß nicht, warum er nicht mehr besetzt wird. Zwar hat er genug in seiner Vita stehen, räumt aber ein, dass er in seinem Leben auch Phasen hatte, in denen er etwas schwierig war.

Das finanzielle Motiv

Dass auch die Gage eine Rolle bei seiner Teilnahme spielt, verschweigt Burkhard nicht. Das Finanzielle war zu mindestens 50 Prozent der Grund für die Zusage, da er das Geld gut gebrauchen kann. Um es mit einem Sinnspruch auf den Punkt zu bringen: "Ich bin alt und brauche das Geld!" Pleite ist er nach eigenen Angaben noch nicht, da er seine Miete bezahlen kann.

Gedeon Burkhard, Sascha Veduta und Ann-Britt Dittmar © WireImage

Ungewöhnliches Beziehungsmodell

Auch sein Beziehungsmodell dürfte im Container für Gesprächsstoff sorgen. Burkhard ist mit zwei Frauen zusammen, und die drei leben gemeinsam mit Gedeons Mutter in einer Berliner Altbauwohnung. Er fühlt sich in diesem Modell gut aufgehoben und genießt die Freiheiten. Im Vorfeld hat er mit seinen Freundinnen besprochen, was er in der Show erzählen wird, um die beiden zu schützen.