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Ramazzotti: TV-Comeback bei Italo-"Dancing Stars"

Aurora Ramazzotti mit Nikita Perotti
© Getty Images
Aurora Ramazzotti feiert nach einer dreijährigen TV-Pause ein fulminantes Comeback im Fernsehen. Bei der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" tanzte sie sich direkt auf den ersten Platz.
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Drei Jahre lang hatte sich Aurora Ramazzotti aus dem Fernsehen zurückgezogen und sich vor allem ihrem Sohn Cesare gewidmet. Jetzt ist die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti zurück auf der großen Bühne. Bei "Ballando con le Stelle", dem italienischen "Let’s Dance", tanzte sie sich bei ihrem Debüt direkt in die Favoriten-Rolle. Ihre TV-Pause war eine bewusste Entscheidung. Kurz vor ihrem Comeback sagte Aurora der italienischen Zeitung "La Stampa": "Ich habe ihn auf die Welt gebracht, weil ich bei ihm sein möchte, nicht um seine Erziehung anderen zu überlassen." Der kleine Cesare wurde im März 2023 geboren. Für das italienische "Dancing Stars" ändert sich Auroras Mama-Alltag jetzt komplett, da sie für die Show viel Zeit in Rom verbringt, während ihr Sohn mit Papa in Mailand bleibt.

Aurora Ramazzotti mit Nikita Perotti
Aurora Ramazzotti mit Nikita Perotti © Getty Images

Sensationeller Jive auf dem Parkett

Mit Tanzprofi Nikita Perotti legte Aurora Ramazzotti einen Jive zum Italo-Klassiker "Tintarella di luna" hin. Sie flog durch die Luft, wirbelte über das Parkett und schlug sogar ein Rad. Die Jury belohnte das Duo mit 43 Punkten. Damit lagen Aurora und ihr Tanzpartner gemeinsam mit Olympiasieger Andy Díaz und Gioia Giovanatti an der Spitze der Wertung. Nach den Stimmen des Publikums stand fest: Aurora gewinnt die erste Sendung und wird zur Favoritin.

Aurora Ramazzotti mit Nikita Perotti
Aurora Ramazzotti mit Nikita Perotti © Getty Images

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Emotionale Reaktion von Mama Michelle

Während Aurora auf der Bühne tanzte, fieberte Mama Michelle zu Hause mit. Schon vor der Sendung hatte sie ihrer Tochter geschrieben: "Mein Schatz, heute Abend wirst du auf dieser Bühne strahlen." Nach Auroras gelungenem Jive meldete sich Michelle erneut. Unter einem Beitrag ihrer Tochter schrieb sie: "Bravaaaa!!! Ich habe natürlich geweint."

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