oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Artus-Zauber

Rosenburg: Ritter-Finale im Waldviertel

Rudolf Preyer
von
© Rosenburg
Ritter, Zauberer und ein legendäres Schwert: Auf der Rosenburg steigen die letzten EXCALIBUR-Termine am 10. und 11. Oktober.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Turnierhof des Renaissanceschlosses wird zur Bühne für die Artus-Sage. Besucher können erstmals das Schwert Excalibur bestaunen.

Höhepunkt ist das große Ritterturnier. Es gibt Kämpfe in historischen Kostümen, lodernde Schwerter, Pferdedressuren und Akrobatik. Elfen, Nymphen und der Zauberer Merlin erwecken die Legende zum Leben.

Auch interessant

Erstes Lebenszeichen von Claudia Effenberg

Prime Day: Calvin-Klein-Klassiker für 20 Euro

Millionen aus USA helfen Austro-Maut-Firma

Drachenblut und Gaukler

Dazu mischen sich Gaukler unter die Gäste. Wer Hunger hat, kann "Drachen-Blut" und "wilde Mäuse" kosten.

Tickets und Zeitplan gibt es auf rosenburg.at. Die Burg ist seit 1681 im Besitz der Familie Hoyos.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Handschellen statt Getränkelieferung

Rosenburg: Ritter-Finale im Waldviertel

A2: Nadelöhr entschärft

Niederwasser legt Donau lahm

Kürbis & Erdäpfel: Drive-By-Shooting

Urlaubsland im Aufwind: Tourismusstrategie Niederösterreich 2030+

Bryan Adams rockt Schloss Prugg

Baden: Spitzenmedizin im Thermenland

Feuershow: Kelten-Nacht im MAMUZ

DiscoverEU: Jetzt für Interrail bewerben