Artus-Zauber
Rosenburg: Ritter-Finale im Waldviertel
Der Turnierhof des Renaissanceschlosses wird zur Bühne für die Artus-Sage. Besucher können erstmals das Schwert Excalibur bestaunen.
Höhepunkt ist das große Ritterturnier. Es gibt Kämpfe in historischen Kostümen, lodernde Schwerter, Pferdedressuren und Akrobatik. Elfen, Nymphen und der Zauberer Merlin erwecken die Legende zum Leben.
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Drachenblut und Gaukler
Dazu mischen sich Gaukler unter die Gäste. Wer Hunger hat, kann "Drachen-Blut" und "wilde Mäuse" kosten.
Tickets und Zeitplan gibt es auf rosenburg.at. Die Burg ist seit 1681 im Besitz der Familie Hoyos.
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