Rosenburg: Ritter-Finale im Waldviertel

Ritter, Zauberer und ein legendäres Schwert: Auf der Rosenburg steigen die letzten EXCALIBUR-Termine am 10. und 11. Oktober.

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Der Turnierhof des Renaissanceschlosses wird zur Bühne für die Artus-Sage. Besucher können erstmals das Schwert Excalibur bestaunen.

Höhepunkt ist das große Ritterturnier. Es gibt Kämpfe in historischen Kostümen, lodernde Schwerter, Pferdedressuren und Akrobatik. Elfen, Nymphen und der Zauberer Merlin erwecken die Legende zum Leben.

Drachenblut und Gaukler

Dazu mischen sich Gaukler unter die Gäste. Wer Hunger hat, kann "Drachen-Blut" und "wilde Mäuse" kosten.

Tickets und Zeitplan gibt es auf rosenburg.at. Die Burg ist seit 1681 im Besitz der Familie Hoyos.