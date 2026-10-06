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Erstes Lebenszeichen von Claudia Effenberg

SR
von
Claudia Effenberg
© Getty Images
Nach fast drei Wochen im Krankenhaus wegen einer schweren Lungenentzündung und Blutvergiftung meldet sich Claudia Effenberg mit emotionalen Worten zurück.
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Fast drei Wochen lang war für Claudia Effenberg selbst das selbstverständlichste Ritual ein kleiner Luxus, da sie wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus liegt. Auf Instagram schrieb die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von 2023: "Haare waschen nach ca. 20 Tagen… das sind die kleinen Dinge im Leben! Ich habe mich zurückgekämpft und dafür danke ich logischerweise meiner Familie und dem kompletten Ärzteteam und den Schwestern!"

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Dramatischer Gesundheitszustand

Mitte September hatte Claudia Effenberg von ihrem dramatischen Gesundheitszustand berichtet. Statt ihren 61. Geburtstag zu feiern, lag sie im Krankenhaus. Neben der schweren Lungenentzündung erlitt sie auch eine Blutvergiftung. Am Telefon fiel ihr damals jedes Wort hörbar schwer: "Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung. Keine Ahnung, wo und wie ich mir das eingefangen habe."

Claudia und Stefan Effenberg
Claudia und Stefan Effenberg © Getty Images

Eingriffe und Unterstützung

Ärzte mussten ihre Lunge untersuchen, da sich dort Flüssigkeit gesammelt hatte. Zuvor musste sie bereits einen belastenden Eingriff überstehen: "Mir wurden zwei Stents gelegt, damit mein Herz mehr Blut bekommt. Das war der Horror!" Kraft gaben ihr vor allem ihr Ehemann Stefan Effenberg und ihre Tochter Lucia, die an ihrer Seite im Krankenhaus waren. Nun dankt sie ihrer Familie sowie dem medizinischen Personal für die Unterstützung im harten Kampf.

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