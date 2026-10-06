Prime Day: Calvin-Klein-Klassiker für 20 Euro

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Manche Basics gehören einfach in jeden Kleiderschrank – und genau bei diesen Teilen lohnt es sich, auf einen guten Deal zu warten. Zum Prime Day ist bei Amazon aktuell ein echter Klassiker reduziert: Das 3er-Pack Boxer Briefs von Calvin Klein gibt es im großen Prime-Angebot.

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Calvin Klein im Prime Deal

Die Boxer Briefs setzen auf den typischen, cleanen Calvin-Klein-Look: schlichtes Design, körpernahe Passform und der charakteristische Logo-Bund. Gerade weil Unterwäsche täglich getragen wird, kann sich ein hochwertiges Multipack besonders lohnen – sei es zum Auffüllen der eigenen Wäscheschublade oder als praktisches Geschenk.

Im Set sind drei Boxer Briefs enthalten. Damit bekommen Sie gleich mehrere alltagstaugliche Basics auf einmal und müssen nicht jedes Modell einzeln kaufen. Der minimalistische Stil lässt sich dabei kaum sattsehen und macht die Shorts zu einem unkomplizierten Klassiker.

Calvin Klein Men's Boxer Shorts Briefs with Logo Waistband, Pack of 3 © Calvin Klein

Ein Prime-Deal für die Basics

Zwischen Fernsehern, Küchengeräten und Technik geraten die kleineren Prime-Day-Angebote schnell in den Hintergrund. Dabei sind es oft gerade Produkte, die Sie ohnehin regelmäßig benötigen, bei denen sich ein Blick auf die Deals lohnt. Wenn bei Ihnen also ohnehin neue Unterwäsche auf der Einkaufsliste steht, könnte dieses Calvin-Klein-3er-Pack im Big Prime Deal genau zum richtigen Zeitpunkt kommen.

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