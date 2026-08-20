45-Millionen-Megaprojekt sichert NÖs Strom

Beim Spatenstich für die neue 110-kV-Freileitung durch Artstetten, Münichreith-Laimbach und Yspertal stand der Ausbau der Energie-Infrastruktur im Fokus.

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Die Leitung endet im neuen Umspannwerk Altenmarkt, dessen Inbetriebnahme 2029 geplant ist. Dies markiert den Abschluss eines 45 Millionen Euro schweren Netzkonzepts für die erneuerbare Energiezukunft der Region.

Die Landtagsabgeordnete Silke Dammerer (ÖVP) betonte die Wichtigkeit des Projekts: "PV-Anlagen, Wärmepumpen, E-Mobilität und am wichtigsten: Versorgungssicherheit, all das brauchen wir am Weg in eine erneuerbare Energiezukunft. Unser gesamtes Energiesystem befindet sich im Wandel und genau so wichtig ist deshalb auch die Infrastruktur, die das alles ermöglichen soll."

EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz erklärte ergänzend: "Mit dieser neuen 110-kV-Leitung investieren wir in das Rückgrat einer sicheren Stromversorgung." Auch die betroffenen Bürgermeister Schroll (ÖVP), Fellnhofer (Heimatliste Laimbach) und Höfer (ÖVP) zeigten sich einig: "Von dieser Investition profitieren Gemeinden, Betriebe und die Bevölkerung gleichermaßen."

Hunderte Millionen Euro landesweit

Naturflächen und Waldschneisen werden nach den Bauarbeiten fachgerecht rekultiviert und aufgeforstet. Das regionale Vorhaben ist Teil einer enormen Ausbauoffensive der Netz NÖ bis 2034. Um die Energiewende umzusetzen, fließen allein im aktuellen Geschäftsjahr landesweit 520 Millionen Euro in Umspannwerke, neue Leitungen und smarte Digitaltechnik.