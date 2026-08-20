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Zwischenbilanz

60 % mehr Freibadgäste im Innviertel

Freibad Traunsee
© Salzkammergut Traunsee Almsee
Heuer gab es mehr als Sonnen- als Regentage.
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Die Hitzewellen trieben  heuer deutlich mehr Badegäste in die Freibäder als in einem Durchschnittssommer.  Besonders stark fällt der Zuwachs im Erlebnisbad Ostermiething (Bez. Braunau) aus, dort wurden bisher um 60 Prozent mehr Gäste gezählt als im Vorjahr.  "Ich habe heuer schon den 70. Badetag inklusiver einer Woche Strandurlaub", erzählt ein braungebrannter Badegast auf der Liegewiese im Sportbecken im Linzer Parkbad.
Laut Betreiber Linz AG sind von Mai bis Ende Juli rund 15 Prozent mehr Badegäste in die Freibäder gekommen als im Vorjahr.
In der Badesaison 2025 hat es 62 Regentage gegeben, heuer hingegen bereits 67 Sonnentage.

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Solarbad am Traunsee

Auch im Solarbad Altmünster am Traunsee (Bez. Gmunden) zeigt sich Geschäftsführerin Eleonore Schütze gegenüber orf.at sehr zufrieden: "Wir haben heuer sicher 30 Prozent mehr Gäste wie im Vorjahr, sicher auch aufgrund der vielen Touristen."

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