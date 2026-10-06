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Domhotel in Linz: Flohmarkt vor Umbau

Domhotel Linz
© Domhotel
Im Sommer 2027 soll das 4-Sterne-Stadthotel im neuen Glanz erstrahlen.
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Das 4-Sterne-Domhotel in der Baumbachstraße 17 in Linz wird umgebaut. "2025 durften wir das Haus neu übernehmen und schnell war für uns klar: Es steckt voller Charakter, Geschichte und vor allem Potenzial. Gleichzeitig ist es an der Zeit, ihm die Aufmerksamkeit und Erneuerung zu schenken, die es verdient. Deshalb verabschieden wir uns ab Oktober 2026 für einige Zeit vom Dom-Hotel und schließen vorübergehend seine Türen", erklären Betreiber Marlena und Karl Fischer auf der Website.

In den kommenden Monaten werde das Dom-Hotel umfassend renoviert und modernisiert. Dabei möchten wir Bewährtes erhalten und gleichzeitig Raum für Neues schaffen. Die Wiedereröffnung sei für Sommer 2027 geplant.

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Bevor der Umbau beginnt, darf einiges aus dem Dom-Hotel weiterziehen, deshalb wird ein kleiner Flohmarkt veranstaltet.

Am 8.  und 9. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr, suchen Möbel, Deko und so manches Stück Dom-Hotel-Geschichte ein neues Zuhause.

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