Meghan wird wegen Posting zur Lachnummer

Herzogin Meghan wollte auf Instagram für ihre Lifestyle-Marke "As Ever" werben, doch ein Detail auf dem Foto sorgt für Spott im Netz.

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Auf dem Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" zeigt sich Herzogin Meghan mit Schürze in einer Küche und rührt in einem Topf, um "ein paar Überraschungen" für die Weihnachtszeit anzukündigen.

Ausgeschalteter Herd

Aufmerksamen Betrachtern fiel jedoch auf, dass der Gasherd nicht eingeschaltet ist. Die Regler stehen auf Aus, eine Gasflamme ist nicht zu sehen und der Topf wirkt leer. Auf X wurde das Foto deswegen kritisiert. Ein Nutzer spottet: "Wenn du schon so tust, als würdest du an einem Gasherd kochen, dann stell wenigstens sicher, dass er eingeschaltet ist. Die Knöpfe sind nicht einmal gedreht." Ein anderer schreibt sarkastisch: "Auf diesem Herd braucht es offenbar keine Flamme zum Kochen."

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Neue Weihnachtskollektion

Inzwischen ist bekannt, was hinter Meghans Ankündigung steckt. Ihre Marke bringt am heutigen Dienstag, 6. Oktober, die erste Ausgabe einer Weihnachtskollektion auf den Markt. Dazu gehören ein Geschenkkorb mit Kerzen, Marmeladen, Tees, essbaren Blüten, Spielkarten und drei Sorten Schokolade.

Kritik an Adventskalender

Bereits kurz zuvor hatte Meghan einen Luxus-Adventskalender für 148 Dollar mit 24 handgefertigten Pralinen vorgestellt. Auch dieser erntete Spott, da statt klassischer Weihnachtsmotive ihr früheres Zuhause in Montecito im Mittelpunkt steht und die Zahlen auf den Pralinen ihre Handschrift tragen. Kritiker auf X kommentierten: "Meghan ist Meghans größter Fan. Sie kann absolut nicht genug von sich selbst bekommen."