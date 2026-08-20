Art Carnuntum: Horwitz als Teufel Faust

Das diesjährige Welttheater-Festival "Art Carnuntum" in Niederösterreich, das sich bereits seit 1989 dem philosophischen Kulturerbe Europas widmet, wird an diesem Freitag mit dem Goethe-Solo "Herr Teufel Faust" eröffnet.

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In der 2024 gemeinsam mit Torsten Fischer erarbeiteten Inszenierung steht Theaterstar Dominique Horwitz im Amphitheater auf der Bühne und geht dabei existenziellen Kernfragen nach: Wie viele Teufel in uns stecken und welchen Preis wir für die Erfüllung unserer Träume zu zahlen bereit wären, selbst im Wissen, dass dies nicht unbedingt Glück verheißt.

Im weiteren Verlauf des noch bis zum 6. September andauernden Festivals feiert am 28. August das antike Drama "Iphigenie in Aulis" von Euripides Premiere. Das Stück wird von der Theatergruppe Point Zero unter der Regie von Savvas Stroumpos in griechischer Sprache auf die Bühne gebracht. Den Abschluss des diesjährigen Programms bildet ab dem 4. September William Shakespeares "Othello", präsentiert von der britischen Gruppe "The Lord Chamberlain’s Men". Die Truppe ist erneut in Carnuntum zu Gast und schafft ganz in der Tradition des elisabethanischen Theaters einen besonders lebendigen und direkten Zugang zu Shakespeares Werk.

Erbe des Bordin

Geleitet wird das renommierte Festival seit 2021 von Intendantin Constantina Bordin, die damit das Erbe ihres Vaters und Festivalgründers Piero Bordin fortführt. Um dem Publikum eine bequeme Anreise zu ermöglichen, werden für die Veranstaltungen praktische Bustransfers von der Wiener Staatsoper zum Spielort und wieder zurück angeboten.