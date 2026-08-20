Haaland macht sich über Real-Transfer lustig

Real Madrid hat Bernardo Silva mit einem bizarren KI-Video vorgestellt. Der ungewöhnliche Clip sorgt im Netz für Spott von Erling Haaland und Kritik der Fans.

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Mittwoch verkündete Real Madrid den ablösefreien Transfer von Bernardo Silva offiziell mit einem kuriosen KI-Video. In dem Clip reagieren KI-generierte Tiere wie Fische, Schildkröten und Schafe auf die Ankunft des 32-jährigen Portugiesen. Dazu hieß es von den Königlichen: "Sie wussten bereits, dass Bernardo Silva auf dem Weg war ..." und im Video selbst: "Sie können ihn fühlen und er hat nicht mal sein Debüt gegeben."

Spott von Ex-Teamkollege Haaland

Silvas ehemaliger Mitspieler bei Manchester City, Erling Haaland, reagierte umgehend auf den Post. Unter dem Instagram-Beitrag kommentierte der 26-Jährige spöttisch: "Did you agree to this?" (Deutsch: Hast du dem zugestimmt?). Auch unter den Anhängern der Königlichen stieß die Präsentation auf Unverständnis. Kommentare wie "Bitte nicht mehr AI", "Können wir bitte einfach bei offiziellen Mitteilungen bleiben?" oder "Wir brauchen ein neues Social-Media-Team" machten die Kritik der Fans deutlich.

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Neuer Abschnitt nach neun Jahren

Für Silva beginnt nach neun Jahren bei Manchester City eine neue Ära beim 15-fachen Champions-League-Sieger. Er unterschrieb bereits am 17. Juni bei Real Madrid, trainierte schon mit dem Team und absolvierte sein Debüt in der Vorbereitung. Dennoch erfolgte die offizielle Präsentation erst rund zwei Monate später. Bei den Skyblues blickt der Portugiese auf 460 Spiele und 19 Titel zurück, darunter sechs Premier-League-Titel und die Königsklasse.

Weitere Neuzugänge bei Real Madrid

Neben Silva verstärkten sich die Spanier bereits mit mehreren namhaften Akteuren. So wechselten Yan Diomande (19) für 125 Millionen Euro von Leipzig, Marc Cucurella (27) für 55 Millionen Euro von Chelsea, Carlos Espí (21) für 25 Millionen Euro von Levante, Denzel Dumfries (30) für 30 Millionen Euro von Inter sowie Ibrahima Konaté (27) ablösefrei von Liverpool nach Madrid.