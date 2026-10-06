Barcelona bindet Topstar langfristig!

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verlängerung eines absoluten Schlüsselspielers.

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Sieben Siege aus sieben Spielen mit 31 erzielten Toren. Für Barca läuft die Saison bislang nach Maß.

Nun, am Ende der dreiwöchigen Länderspielpause, gibt es gleich den nächsten Grund zur Freude: Raphinha verlängert laut diversen Berichten seinen Vertrag bis 2030.

Das Papier soll bereits unterschrieben sein, eine Verkündung könnte noch diese Woche folgen. Bislang wäre der Vertrag bis 2028 gelaufen.

Tormaschine bei Blaugrana

Der 29-Jährige, der bereits betonte seine Karriere in Barcelona beenden zu wollen, ist in der Form seines Lebens. Unter Hansi Flick spielt der Brasilianer als Mittelstürmer, wo er es in den bisherigen acht Partien auf unglaubliche 14 Tore und drei Vorlagen brachte.

Zuletzt gleich zwei Hattricks in Folge beim 7:2 gegen Racing Santander und dem 3:1 gegen den FC Sevilla.