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Kein Vertrauen

Mbappé verweigert Behandlung bei Real Madrid

SR
von
Kylian Mbappé im weißen Trikot während eines Fußballspiels, sichtbar angespannt.
© IMAGO/Depo Photos
Wegen seiner Knieverletzung reiste Kylian Mbappé nach Paris, statt zurück zu Real Madrid. Ein Journalist liefert nun Einblicke.
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Seine Reha absolviert der Superstar nun also in Frankreichs Hauptstadt, was ihm sein Klub gestattete.

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Laut Anton Meana in der Radiosendung "El Larguero" von "Cadena SER" handelt es sich aber um keine neue Verletzung, sondern ein "ungelöstes medizinisches Problem".

"Ich glaube, Mbappé vertraut den medizinischen Diensten von Real Madrid nicht besonders. Die Sache mit der Diagnose seiner Knieverletzung am falschen Bein liegt noch nicht einmal ein halbes Jahr zurück", so Meana.

Falsches Knie untersucht

Diese Nachricht sorgte damals für großes Aufsehen, immerhin sollen die Probleme des 27-Jährigen einst nicht gelöst worden sein, weil Ärzte das falsche Knie untersucht haben sollen.

Damit hören die Schlagzeilen des Franzosen bei Real auch weiterhin nicht auf.

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