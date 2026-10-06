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Ronaldo stellt Ultimatum: Rückkehr nur bei Abgang von Jorge Jesus

SR
von
Cristiano Ronaldo blickt auf einer Pressekonferenz skeptisch zur Seite, während neben ihm Trainer Jorge Jesus zu sehen ist.
© IMAGO/HMB-Media
Beben im portugiesischen Nationalteam! Cristiano Ronaldo fordert nach einem heftigen Zoff den Rauswurf von Teamchef Jorge Jesus. Ohne Trainerwechsel verweigert CR7 seine Rückkehr.
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Das Drama um die Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft erreicht seinen nächsten Höhepunkt. Wie portugiesische Medien übereinstimmend berichten, hat der 41-jährige Altstar seinem Verband ein klares Ultimatum gestellt. Ronaldo denkt demnach nicht an eine Rückkehr ins Nationalteam, solange Jorge Jesus als Cheftrainer im Amt bleibt.

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Nach dem 2:1-Erfolg der Portugiesen in der UEFA Nations League gegen Norwegen versuchte Teamchef Jorge Jesus noch, die Wogen zu glätten. Der erfahrene Coach ließ eine Hintertür für den Superstar offen und betonte, dass der Stürmer selbst über seine Zukunft im Nationaldress entscheiden müsse. Jesus stufte die bisherigen Spannungen als leicht lösbares Missverständnis ein und sah keinen Anlass für eine öffentliche Entschuldigung, da die sportliche Kaderauswahl letztlich allein in seiner Verantwortung liege.

Enttäuschung Und Ultimatum Bei Cristiano Ronaldo

Diese Aussagen haben die Wogen im Lager des Kapitäns jedoch keineswegs geglättet – im Gegenteil. Wie Journalist Rui Santos von CNN Portugal berichtet, zeigt sich Ronaldo von den Erklärungen seines Cheftrainers tief enttäuscht. Der Fünffach-Weltfußballer sehe unüberbrückbare Widersprüche im Verhalten von Jorge Jesus. Im privaten Umfeld stellte CR7 klar, dass das Kapitel Nationalmannschaft für ihn unter der aktuellen sportlichen Leitung endgültig geschlossen ist.

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