Taktvoll mit 50

Taktvoll in die nächsten 50 Jahre: Das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich feierte im Auditorium Grafenegg (Bezirk Krems) sein Jubiläum.

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Was als Streicherensemble begann, ist heute die Talenteschmiede der Musik- und Kunstschulen im Land. Rund 85 junge Musiker zwischen 15 und 22 Jahren spielen im größten Jugendorchesterprojekt Niederösterreichs.

Geschäftsführerin Tamara Ofenauer-Haas sagt, das Orchester hat in 50 Jahren nie aufgehört, in den Nachwuchs zu investieren.

Festmarsch zum Auftakt

Das Festkonzert eröffnete ein Festmarsch von Leopold Schmetterer, der dem Orchester seit 1975 als Dozent verbunden ist. Die Ausbildung ist besser geworden, sagt er, heute passen die Werke zum Können der jungen Leute.

Junge Klänge, großes Jubiläum

Bratschist Sascha Vufuljevic wünscht sich, die Musik als "schönstes Hobby der Welt" weiterzuleben.

Grafenegg feiert Nachwuchs

Wer mitspielen will, muss beim jährlichen Probespiel überzeugen. Dozenten aus dem Tonkünstler-Orchester begleiten die Proben.