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Schülerin vermisst

Suchaktion: 13-Jährige bei Schulausflug verschwunden

© APA (Symbolbild)
Von dem Mädchen mit türkisen Haaren fehlt derzeit jede Spur.
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Große Sorge in Litschau: Ein 13-jähriges Mädchen wird seit heute, Dienstag, Vormittag vermisst. Eine großangelegte Suchaktion läuft bereits – mit Hubschrauber, Drohnen, Suchhunden und mehreren Polizeistreifen.

Das Mädchen, das bei einem Schulausflug verschwunden war, wurde zuletzt im Bereich des Feriendorfs Litschau gesehen. Auch der Bereich rund um den Herrensee wird laut der "NÖN" derzeit intensiv abgesucht. Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell an der Suche beteiligt.

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Doch bislang fehlt von der 13-Jährigen jede Spur. Nach Angaben der Landespolizeidirektion konnte trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen bis 15.30 Uhr keine Spur des Mädchens gefunden werden.

Auch über soziale Medien wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. In der öffentlichen Facebook-Gruppe "Litschau und Umgebung" wird dazu aufgerufen, die Augen offen zu halten und mögliche Beobachtungen sofort der Polizei zu melden.

Eine auffällige Besonderheit könnte bei der Suche helfen: Das Mädchen soll einen grünen Pullover beziehungsweise eine grüne Jacke tragen und türkise Haare haben.

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