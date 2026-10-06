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50er-Zone: Raser in Wien mit 127km/h erwischt
Bei einer Schwerpunktkontrolle in Wien-Favoriten ging der Polizei am Montagmorgen ein besonders schneller Autofahrer ins Netz. Auf der Laaer-Berg-Straße raste der Lenker mit 127 km/h durch den Verkehr. Erlaubt waren an dieser Stelle gerade einmal 50 km/h. Die Geschwindigkeit wurde nach Abzug der Messtoleranz festgestellt.
Führerschein in Gefahr
Damit war der Autofahrer um 77 km/h zu schnell unterwegs. Angesichts der massiven Überschreitung drohen nun Konsequenzen. Die Polizei leitete ein Führerscheinentzugsverfahren ein beziehungsweise muss der Lenker mit einem solchen Verfahren rechnen.
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Auch Auto könnte weg sein
Für den Raser könnte es noch teurer kommen. Nach den geltenden Bestimmungen kommt wegen der enormen Geschwindigkeitsüberschreitung auch eine Beschlagnahme des Pkw infrage. Die Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung soll für mehr Sicherheit auf Wiens Straßen sorgen.
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