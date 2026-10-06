85-Jährige in Favoriten vergewaltigt: Täter gesucht

Dieser Mann mit T-Shirt, Jeans und weißen Sportschuhen wird gesucht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Schockierender Vorfall heute Morgen, Dienstag in der Arsenalstraße in Wien-Favoriten: Eine 85-jährige Frau soll in der Nacht auf dem Heimweg vom Wiener Hauptbahnhof Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter und veröffentlicht ein Foto des dringend Tatverdächtigen.

Gegen 1.35 Uhr war die Pensionistin im Bereich der Arsenalstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem ihr Unbekannten in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen worden sein soll. Dort soll der Mann die 85-Jährige vergewaltigt haben.

Opfer schrie um Hilfe

Passanten wurden auf die Schreie der Frau aufmerksam und beobachteten, wie der Verdächtige anschließend zu Fuß vom Tatort flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von ihm bislang jede Spur.

Die verletzte 85-Jährige musste von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde ein Foto des dringend Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer den Mann erkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01-31310-57800 zu melden. Hinweise werden auch vertraulich entgegengenommen.

Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.