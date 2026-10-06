So viel verdient München an den Wiesn-Influencern

Influencer, die Fotos auf dem Oktoberfest machen, wurden dieses Jahr zur Kasse gebeten. Durch neue Lizenzen kassierte die Stadt München ordentlich ab.

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Mit ihren Werbepostings verdienen viele Influencer:innen auf Instagram ein Vermögen. Je nach Größe der Followerschaft und Engagement-Rate fällt der Betrag, den sie für einen gesponserten Instagram-Beitrag verlangen können, größer oder kleiner aus. Spitzenverdiener wie Pamela Reif oder Younes Zarou können Schätzungen zufolge zwischen 15.000 und 50.000 Euro pro Posting einnehmen. Micro-Influencer mit 10.000 bis 50.000 Followern sind mit 400 bis 2.000 Euro pro Reel dabei.

Die Wiesn als Kulisse

In den letzten Jahren wurde das Münchner Oktoberfest zur beliebten Kulisse für Posts auf Instagram und TikTok. Da ein Beitrag über das Wiesn-Dirndl, dort eine kleine Werbeeinschaltung direkt vom Oktoberfest - und die Kasse klingelt ordentlich. Die Stadt München reagierte heuer und schneidet jetzt mit: Wer auf oder mit der Wiesn werben will, muss sich eine Lizenz holen.

Gutes Geschäft

Wie n-tv.de berichtet, wurden rund 450 Influencer- und Werbelizenzen erteilt. Stand: einen Tag nach Ende der Wiesn. Es könnten aber noch mehr dazu kommen, die nachlizenziert werden müssen: "Vorab nicht lizenzierter Content muss nachlizenziert werden und wird aufgrund des höheren Aufwands teurer."

Mit den bereits erteilten Lizenzen hat die Stadt München mehr als 100.000 Euro eingenommen. Eine Sprecherin des Münchner Wirtschaftsreferates sprach von einem "niedrigen sechsstelligen Bereich".

Es sind nicht alle gleich

Was so eine Lizenz kostet, richtet sich nach den Einnahmen, die mit einem Beitrag generiert werden: "Die genaue Berechnung hängt dann von verschiedenen Parametern ab, wie der Reichweite oder der Art der Monetarisierung auf einer Plattform." Wer damit nur sehr wenig verdient, fällt unter die Bagatellgrenze und es wird ein Auge zugedrückt.

Wer nur seine Eindrücke vom Münchner Oktoberfest teilte, wurde natürlich nicht zur Kasse gebeten: Die Regelung gilt ausschließlich für bezahlte Postings.