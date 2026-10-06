Ballerina Boobs: Der neueste Beauty-OP-Trend erklärt

Auf TikTok erobern "Ballerina Boobs" die Schönheitswelt. Statt üppiger Kurven sind nun kleine, natürliche Brüste gefragt. Doch der Trend weckt auch Erinnerungen an fragwürdige Ideale.

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Kleine Brüste feiern ein Comeback. Auf TikTok erobert derzeit die sogenannte "Ballerina Boobs"-Ästhetik das Netz. Frauen bevorzugen dabei zierliche, straffe Silhouetten, die oft auch als "Fashion Boobs" bezeichnet werden, anstelle von üppigeren Kurven. Dieser wachsende Trend in der Schönheitschirurgie setzt auf natürlich wirkende Brustvergrößerungen, häufig mit Implantaten zwischen 150 und 275 Kubikzentimetern. Das Ziel ist eine schlankere, athletische Figur, die zu einem aktiven Lebensstil passt – daher auch der Name.

Ungesunde Entwicklung

Doch die Bewegung erntet auch heftige Kritik. Mit der Rückkehr des "Heroin Chic" – einem in den 1990er-Jahren durch Kate Moss populär gewordenen Schönheitsideal, das extrem dünne Körpertypen bevorzugt – lehnen viele den aktuellen Hype ab. Sie bezeichnen die Entwicklung als ungesund und toxisch.

Natürlichere Proportionen

Der plastische Chirurg Patrick Mallucci, Gründer der renommierten Londoner Mallucci-Klinik, ordnet das Phänomen laut der britischen Zeitung "Hello" ein. Der Begriff beschreibe eine kleinere, leichtere und zartere Brustform, die mit einem schlankeren Körperbau und einer natürlichen Ästhetik assoziiert werde. "In vielerlei Hinsicht spiegelt es einen breiteren Wandel wider, den wir in der Schönheitschirurgie beobachten, wo Patienten sich von übertriebenen Kurven abwenden und hin zu Proportionen gehen, die sich harmonisch mit dem Rest ihres Körpers anfühlen", erklärt Mallucci.

Der Fokus liege nun mehr auf Balance, Proportionen und darauf, wie sich die Brüste in die Gesamtsilhouette einfügen, statt einer bestimmten Körbchengröße nachzujagen.

Warnung vor Beauty-Trends

Angesprochen auf die Sorgen rund um den Mager-Trend mahnt Mallucci zur Vorsicht. "Als Chirurgen sollten wir immer vorsichtig sein, wenn Trends Entscheidungen rund um Operationen beeinflussen. Schönheitsideale ändern sich ständig und Eingriffe sollten niemals nur deshalb durchgeführt werden, um dem zu folgen, was gerade angesagt ist", warnt der Experte.