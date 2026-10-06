DAS solltest du jetzt nach dem Sport trinken

Das neue Trendgetränk soll nach dem Workout

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Apfelsaft oder alkoholfreies Weizenbier sind die Evergreens unter den Post-Workout-Getränken. Sie wirken isotonisch und tragen zur Regeneration bei. In den letzten Jahren werden Sportler:innen gerne auch Proteinshakes serviert, die vor allem nach einem Krafttraining empfohlen werden. Das soll zum Muskelaufbau beitragen und in Verbindung mit Milch oder einer Banane auch Kohlenhydrate liefern.

Der neuste Trend

Jetzt gibt es ein neues In-Getränk, das nach einer Sporteinheit dazu beitragen soll, dass der Körper sich schneller erholt: Sauerkirschsaft, bei uns besser bekannt als Weichselsaft.

Das bringt's

Der Saft der Weichsel gilt als Hausmittel gegen Muskelkater. Die enthaltenen Polyphenole wie Anthocyane (sekundäre Pflanzenstoffe) sollen antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Aber was ist dran? Das fragten sich Forschende und untersuchten anhand von 19 Studien, ob das Getränk tatsächlich eine lindernde Wirkung hat, berichtete chip.de.

Das Ergebnis: Es deutet tatsächlich einiges darauf hin, dass Sauerkirschsaft zur Wiederherstellung der maximalen Muskelkraft beitragen kann. Außerdem zeigte sich, dass der Entzündungsmarker CRP durch den Genuss des herben Safts nach dem Training niedriger war.

Ältere Studien zeigen auch, dass Weichselsaft bei einem Muskelkater lindernd wirken kann. Ein Wundermittel ist er aber nicht - ganz vermeiden lassen sich die Schmerzen nicht.