Hinterhäuser erhält  Musiktheaterpreis

Im März musste Markus Hinterhäuser nach langen Diskussionen in Salzburg als Fetspielchef abtreten. Am 8. September erhält er nun den "Großen Preis der Jury" beim Musiktheaterpreis.

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Der ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, wird für sein Schaffen als Pianist, Festivalleiter und Kulturmanager mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 8. September in der Votivkirche in Wien statt, hieß es in einer Aussendung. Nach langen Diskussionen um Führungsstil und Alleingänge hatten sich die Festspiele im März von Hinterhäuser getrennt.

"Markus Hinterhäuser hat das Musiktheater nicht nur geprägt, sondern auch immer wieder dazu ermutigt, über eigene Grenzen hinauszudenken", hieß es nun in der Begründung für die Verleihung des Preises. "Mit seinem Mut zum Ungewöhnlichen, seiner programmatischen Weitsicht und seinem untrüglichen Gespür für außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten hat er neue Räume für Begegnung, Diskurs und künstlerische Erfahrung geschaffen und damit entscheidende Impulse für die Entwicklung des Musiktheaters gesetzt."