Kabarett-Legenden im Premieren-Duell

Kabarett-Legenden feiern neue Premieren mit frischen Programmen. Andreas Vitasek und Alex Kristan bringen dabei Altbewährtes und neue Pointen auf die Bühne.

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70 Jahre auf der Welt und 45 Jahre auf der Bühne bieten Andreas Vitasek den Grund, sich neue Freiheiten zu erlauben. In seinem Jubiläumsprogramm "Wie es mir gefällt" spaziert er durch seine Programme, mischt Altbewährtes mit brandneuem Material, improvisiert, streut Theaterszenen ein und liest noch nie gespielte eigene Texte. Es gibt nur eine Regel: Kein Abend soll so werden wie der andere. Den Premieren-Abend feiert Vitasek am Dienstag, den 6. Oktober, in der Wiener Kulisse

"Born to be Child"

Alex Kristan © APA

Mit "Born to be Child" präsentiert Alex Kristan nicht nur ein Kabarettprogramm, sondern ein Lebensgefühl. Der perfekte Grund für ihn, seinem Leitsatz "Vernünftig ist wie tot – nur vorher" unbeirrt weiter zu folgen. Alex Kristan weigert sich seit über fünfzig Jahren konsequent, erwachsen zu werden, und zieht es immer öfter vor, altersadäquat zu eskalieren.

Mit scharfem Blick und noch schärferem Schmäh seziert er die Absurditäten des modernen Erwachsenseins. Dazu gehören Männer mit Frauen-Komplex, Silberfüchse mit Alterungs-Allergie oder der Fitness-Wahn versus die Ich-bin-immer-schön-Lüge. Nicht zu vergessen das Nine-Eleven des Pensionssystems, auch "Rentenhausens Nightmare" genannt: der Longevity-Hype und die romantisierte Flucht zur Natur. Premiere für Alex Kristan ist ebenfalls am 6. Oktober - im Wiener Globe Theater