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Regisseur fällt aus

Batman muss Drehpause einlegen

Phillip Platzer
von
Batman steht in dunkler Rüstung vor einer Wand mit Zeitungen und roter Schrift.
© Warner Bros
Die seit Juni laufenden Dreharbeiten zu "The Batman Part II", mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, sind angehalten worden.
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Die Produktion müsse vorübergehend pausieren, während sich Regisseur Matt Reeves (60) einer "Familienangelegenheit" widme, hieß es nach US-Medienberichten vom Montag in einer Mitteilung von DC Studios.

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"Matt hat die volle Unterstützung von DC Studios, und wir freuen uns darauf, die Reise bald fortzusetzen", zitierte das Filmportal "Deadline.com" aus der Mitteilung. Einzelheiten über die Auszeit des US-Regisseurs wurde nicht bekannt.

Mehrere Verzögerungen

Der Drehstart für die Fortsetzung des Kinohits "The Batman" (2022) hatte sich im Laufe der Produktionsvorbereitungen mehrmals verzögert. Der Film soll aktuell im Februar 2028 in die Kinos kommen. Über einen möglichen Aufschub des Kinostarts wurde zunächst nichts bekannt.

Neben Robert Pattinson kehren Andy Serkis (als Butler Alfred) und Colin Farrell als Penguin für die Fortsetzung zurück. Neu dabei sind unter anderem Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance. Im Mai hatte Reeves auch den deutschen Schauspieler Sebastian Koch ("Das Leben der Anderen", "Stauffenberg") auf der Plattform X als Neuzugang angekündigt.

Der erste "The Batman"-Film war im März 2022 ein grosser Kinoerfolg. In der recht düsteren Comic-Verfilmung spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman.

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