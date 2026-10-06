oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

500.000€ Schaden

Polizei schnappt slowakische Auto-Diebesbande

Phillip Platzer
von
© APA/GEORG HOCHMUTH
Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Burgenland haben nach monatelangen Ermittlungen eine länderübergreifende Kfz-Diebstahlsserie geklärt.
OE24 auf Google bevorzugen

Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Den beiden Slowaken im Alter von 54 und 43 Jahren werden derzeit 21 Diebstähle mit einer Schadenssumme von rund 500.000 Euro zugeschrieben. In sieben weiteren Fällen blieb es beim Versuch, teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag mit.

Auch interessant

Trump lässt Amokläufer hinrichten

Drohnen-Hagel auf Russen-AKW und Moskau

Zwei neue Steuern: 1046 Beamte mehr!

Eine eigens eingerichtete Sonderkommission (Soko) hatte unter der Bezeichnung "Operation Madaras" seit Anfang 2026 in dieser Sache ermittelt, nachdem sich eine Serie von Diebstählen gehäuft hatte, die sich vor allem gegen Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern richtete. Die Modelle wurden überwiegend in Park-&-Ride-Anlagen und bei Bahnhöfen und Freizeiteinrichtungen in Niederösterreich und im nördlichen Burgenland gestohlen.

Zugriff mithilfe von "Libelle Alpha"

Dem tatverdächtigen 54-Jährigen konnten von den Ermittlern einheitliche Tatmuster und Verschieberouten zugeordnet werden. Die gestohlenen Fahrzeuge wurden stets zeitnah über die österreichische Grenze in Richtung Bratislava verbracht. Als am 10. September ein verdächtiges Fahrzeug nach Österreich einreiste, wurde dieses mit Unterstützung der Flugpolizei und dem Polizeihubschrauber "Libelle Alpha" observiert. Schließlich erfolgte der Zugriff. Neben dem 54-Jährigen wurde ein um elf Jahre jüngerer Landsmann des Slowaken festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden neben einem Jammer, ein professionelles elektronisches Diebstahlsgerät, manipulierte Steuergeräte für verschiedene Fahrzeugmarken sowie weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt befinden sich die beiden Tatverdächtigen in U-Haft. Der 54-Jährige soll geständig sein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Peter Pilz im großen Interview

Polizei schnappt slowakische Auto-Diebesbande

Grüner Minister kam mit Jet der Flugbereitschaft

Skandal: LASK wütet nach VAR-Blackout

Drakoniden prasseln diese Woche auf uns nieder

RTL-Star Peter Kloeppel hört auf

Mann am Donaukanal mit Eisenstange niedergeschlagen

10 Dinge, die Sie im Herbst unbedingt machen müssen

Vermisste Bettelalm-Chefin wieder aufgetaucht

Nach Klau von Tresor Fluchtauto angezündet