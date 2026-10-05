"Social Reckoning": Die Wahrheit über Facebook

Das Sequel zum Kinohit The Social Network beleuchtet als Whistleblower-Geschichte die Enthüllungen über Facebook. Der Film startet am 9. Oktober in den Kinos.

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"The Social Reckoning" stellt das Sequel zum Kinohit "The Social Network" dar und basiert auf der umfassenden Wall Street Journal-Recherche. Im Zentrum der Handlung steht Frances Haugen, gespielt von Mikey Madison, die als Whistleblowerin Informationen über ihren Arbeitgeber Facebook an den Journalisten Jeff Horwitz, dargestellt von Jeremy Allen White, weitergibt.

Weltweite Folgen

Die gemeinsame Recherche fördert geheime Aktionen des Unternehmens zutage, die weltweite Folgen haben können. Entsprechend wächst der Druck auf das Duo, während die Hintergründe der Facebook-Interna ans Licht kommen.

Jeremy Strong © Hersteller

Basiert auf Recherchen

Am Beginn der Projektentwicklung von "The Social Reckoning" gab Drehbuchautor Aaron Sorkin noch an, dass er sich den Film ohne "The Social Network"-Regisseur David Fincher gar nicht vorstellen könnte und machte die Mitwirkung des Meisterregisseurs sogar zur Bedingung. 2023 verriet Fincher dann in einem Interview mit The Guardian, dass er mit Sorkin das Projekt diskutiert und letztlich abgelehnt hat., woraufhin dieser selbst die Regie übernahm.

Die dramatische Aufarbeitung greift die realen Enthüllungen auf, die durch die Medienberichte weltweites Aufsehen erregten. Kinobesucher in Österreich können den Film ab 9. Oktober auf der großen Leinwand verfolgen.