oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

ticket24-Aktion

Beatrice Egli zum Bestpreis live in Wien erleben

René Wastler
von
Beatrice Egli
© Michael de Boer
Beatrice Egli macht am 14. November in der Wiener Stadthalle Halt. Die erfolgreiche Schlagersängerin präsentiert ihr neues Programm und ticket24 bringt sie zum Bestpreis zur Show
OE24 auf Google bevorzugen

Beatrice Egli gilt als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen. Seit weit mehr als zehn Jahren verzaubert sie Millionen von Menschen mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Bühnenpräsenz. Im Herbst 2026 geht das Ausnahmetalent auf große Tournee und macht dabei ihr persönliches Credo zum Programm "Tanzen – Lachen – Leben".

Auch interessant

Kabarett-Legenden im Premieren-Duell

Millionen-Desaster: Cruise-Film floppt im Kino

Sylvester Stallone packt aus

Konzert in Wien

Im Rahmen ihrer Tour wird Egli am 14. November die Wiener Stadthalle zum Beben bringen. Fans können sich im Vorfeld Tickets sichern. Dabei wird über den Anbieter ticket24 einen 20 Euro Bonus in mehreren Kategorien angeboten.

Beatrice Egli
Beatrice Egli © Michael de Boer

Prägung des Genres

Die Künstlerin hat dem modernen Schlager-Genre ein frisches Update verpasst und es massiv geprägt. Mit grenzenloser Lebensfreude und dem Charisma eines internationalen Weltstars begeistert sie ihr Publikum bei jedem Auftritt aufs Neue.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nova Rock: Die ersten Bands stehen jetzt fest!

Trump trifft israelischen Premier Netanyahu

Jetzt fix: Wien wählt am 27. April

Bilderbuch kündigen Open Airs 2027 in Linz und Wien an

Halloween-Schütze ist FPÖ-Politiker

Familien: Jetzt rudert Karmasin zurück

Red Bull Salzburg holt sich nächstes Top-Talent

Beatrice Egli zum Bestpreis live in Wien erleben

Take That melden sich mit neuem Album zurück

Wanda: "Habe um diesen Song gekämpft"