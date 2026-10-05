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Beatrice Egli zum Bestpreis live in Wien erleben
Beatrice Egli gilt als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen. Seit weit mehr als zehn Jahren verzaubert sie Millionen von Menschen mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Bühnenpräsenz. Im Herbst 2026 geht das Ausnahmetalent auf große Tournee und macht dabei ihr persönliches Credo zum Programm "Tanzen – Lachen – Leben".
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Konzert in Wien
Im Rahmen ihrer Tour wird Egli am 14. November die Wiener Stadthalle zum Beben bringen. Fans können sich im Vorfeld Tickets sichern. Dabei wird über den Anbieter ticket24 einen 20 Euro Bonus in mehreren Kategorien angeboten.
Prägung des Genres
Die Künstlerin hat dem modernen Schlager-Genre ein frisches Update verpasst und es massiv geprägt. Mit grenzenloser Lebensfreude und dem Charisma eines internationalen Weltstars begeistert sie ihr Publikum bei jedem Auftritt aufs Neue.
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