Reinhard Mey stürmt auf Platz 1 in Österreich

Reinhard Mey steigt mit seinem neuen Album Schatzhauser auf Platz 1 der österreichischen Albumcharts ein und schreibt damit Musikgeschichte.

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Für den Liedermacher ist es bereits die fünfte Nummer-eins-Platte seiner Karriere. Gleichzeitig schreibt er Musikgeschichte, da noch nie zuvor ein deutscher Künstler in diesem Alter die Spitze der Albumcharts erreichte. Fast 60 Jahre nach seinem Debüt gelingt Mey damit ein Erfolg, den viele deutlich jüngere Kollegen nie erleben werden. Dabei ist "Schatzhauser" kein gewöhnliches Album. Vier Jahrzehnte lang veröffentlichte Reinhard Mey seine neuen Platten traditionell im Mai. Sein 30. Studioalbum bricht mit dieser Gewohnheit, da es erst im September erschien.

Komplett allein eingespielt

Für seine bisherigen 29 Studioalben stand er mit Musikern im Studio, die seinen Liedern zusätzliche Farben verliehen. Bei "Schatzhauser" verzichtete er darauf und spielte das Album komplett allein ein. Zu hören sind nur seine Stimme und seine Gitarre. Keine Band, keine aufwendigen Arrangements und keine Effekte lenken von den Songs ab. Die Reduktion auf das Wesentliche verleiht den Liedern eine Nähe und Intensität, die in ihrer Schlichtheit beeindruckt.

Reinhard Mey © ullstein bild via Getty Images

Offenheit und Bestätigung

Schatzhauser zeigt einen Künstler, der auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken kann und dennoch nicht stehen bleibt. Mey erzählt Geschichten, beobachtet die Welt und begegnet der Zukunft mit Offenheit. Das Publikum hat diese Haltung jetzt mit dem ersten Platz belohnt. Dies ist die Bestätigung dafür, dass gute Lieder auch nach fast sechs Jahrzehnten noch Menschen erreichen können.