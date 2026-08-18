Große Trauer: "ZZ Top"-Ikone überraschend mit 77 Jahren verstorben

Die Musikwelt trauert um einen legendären Drummer. Frank Beard, Schlagzeuer der Kult-Band ZZ Top ist im Alter von 77 Jahren verstorben.

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Mit Hits, wie "La Grange", "Sharp Dressed Man", ">Gimme All Your Lovin'" oder "Tush" wurde die Rock-Band ZZ Top weltberühmt. Kurz vor einem Auftritt am Dienstagabend in Sandy (USA) überschattet allerdings eine tragische Todesmeldung die Kult-Rocker.

Frank Beard, der langjährige Schlagzeuger der legendären Rockband ZZ Top, ist tot. Beard hatte in jüngster Zeit mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine genaue Todesursache wurde zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt. Bereits am 5. August sah sich die Band ZZ Top aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes gezwungen, ein Konzert in der Hollywood Bowl abzusagen. Beim Gig in St. Pölten im vergangenen Juli saß John Douglas hinter den Drums.

Damals wandte sich Frontmann Billy Gibbons an die Öffentlichkeit und erklärte, die Band habe mit "unüberwindbaren Hindernissen" zu kämpfen. Er bat die treuen Fans um Geduld und Verständnis während dieser unerwarteten Unterbrechung der Tour.

Kürzliche Konzerte ohne Beard

In der jüngsten Vergangenheit glänzte Frank Beard bei den Auftritten der Band bereits durch Abwesenheit. Als Ersatz sprang Schlagzeuger Michael Monahan hinter dem Drumkit ein. Erst wenige Tage vor dem Bekanntwerden seines Todes trat ZZ Top im kalifornischen Saratoga ohne Beard auf.

Bis vor Kurzem stand Beard noch auf der Bühne. © Getty Images

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Frank Beard trat ZZ Top im Jahr 1969 bei. Gemeinsam mit Frontmann Billy Gibbons und dem bereits 2021 verstorbenen Bassisten Dusty Hill prägte er über fünf Jahrzehnte lang den unverwechselbaren Sound der texanischen Kultgruppe. Er wirkte an allen 15 Studioalben der Band mit und war eine treibende Kraft hinter Welthits wie "La Grange", "Tush", "Gimme All Your Lovin’", "Sharp Dressed Man" und "Legs". Im Jahr 2004 wurde ZZ Top in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

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Der Verlust von Frank Beard markiert einen traurigen Einschnitt in der Rock-Geschichte. Sein musikalisches Erbe wird jedoch zweifellos in den zeitlosen Riffs und Beats von ZZ Top für immer weiterleben.