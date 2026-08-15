Promi-Treffen
Festspielring-Übergabe beim traditionellen Schmuckbrunch
Salzburg. Im Rahmen der Salzburger Festspiele ist der Schmuckbrunch von A.E.Köchert längst zu einer geschätzten Tradition geworden. Das Wiener Traditionsjuwelierhaus lud zu dem exklusiven Sommer-Event, bei dem neue und außergewöhnliche Kreationen präsentiert wurden. Die eindrucksvolle Seeterrasse des Rosewood Schloss Fuschl bot mit ihrem traumhaften Blick auf den glitzernden Fuschlsee die perfekte Kulisse für den stilvollen Empfang in eleganter Atmosphäre.
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Prominente Gäste am See
Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Liebhaber feinster Juwelierskunst der Einladung von Florian, Christoph und Wolfgang Köchert. In entspannter Atmosphäre bot der traditionelle Schmuckbrunch Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Bewunderung der Kostbarkeiten des Wiener Traditionshauses.
Übergabe des Festspielrings
Ein besonderer Höhepunkt des Events war die diesjährige Übergabe des Festspielrings an die "Jedermann"-Buhlschaft Roxane Duran. Zudem bereicherten weitere bekannte Gesichter die Veranstaltung: Anwesend waren Schauspielerin Daniela Ziegler, die als "Mutter" im "Jedermann" auftritt, sowie Opernstar Jonathan Tetelman, der in der Erfolgsproduktion "Carmen" als "Don José" zu erleben ist.
Großes Treffen der Stars
Zu den Gästen zählten in diesem Jahr weiters die Burgschauspielerin Safira Robens und Schauspielerin Ursula Strauss sowie der aktuelle "Jedermann" Philipp Hochmair. Ebenso ließen sich Fotograf und Designer Nuriel Molcho sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten das stilvolle Sommerereignis nicht entgehen.
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