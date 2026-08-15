Festspielring-Übergabe beim traditionellen Schmuckbrunch

Der traditionelle Schmuckbrunch von A.E.Köchert lockte prominente Gäste ins Rosewood Schloss Fuschl. Neben edlen Kreationen stand die Festspielring-Übergabe im Fokus.

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Salzburg. Im Rahmen der Salzburger Festspiele ist der Schmuckbrunch von A.E.Köchert längst zu einer geschätzten Tradition geworden. Das Wiener Traditionsjuwelierhaus lud zu dem exklusiven Sommer-Event, bei dem neue und außergewöhnliche Kreationen präsentiert wurden. Die eindrucksvolle Seeterrasse des Rosewood Schloss Fuschl bot mit ihrem traumhaften Blick auf den glitzernden Fuschlsee die perfekte Kulisse für den stilvollen Empfang in eleganter Atmosphäre.

Prominente Gäste am See

Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Liebhaber feinster Juwelierskunst der Einladung von Florian, Christoph und Wolfgang Köchert. In entspannter Atmosphäre bot der traditionelle Schmuckbrunch Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Bewunderung der Kostbarkeiten des Wiener Traditionshauses.

v.l.n.r: Florian Köchert, Daniela Ziegler, Jonathan Tetelman, Safira Robens, Wolfgang Köchert, Ursula Strauss, Roxane Duran, Phillipp Hochmair & Christoph Köchert © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Philipp Hochmair & Roxane Duran © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Übergabe des Festspielrings

Ein besonderer Höhepunkt des Events war die diesjährige Übergabe des Festspielrings an die "Jedermann"-Buhlschaft Roxane Duran. Zudem bereicherten weitere bekannte Gesichter die Veranstaltung: Anwesend waren Schauspielerin Daniela Ziegler, die als "Mutter" im "Jedermann" auftritt, sowie Opernstar Jonathan Tetelman, der in der Erfolgsproduktion "Carmen" als "Don José" zu erleben ist.

Safira Robens & Ursula Strauss © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Festspielring 2026 © Craig Dillon

Jonathan Tetelman & Gattin Andreea Deaconu © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Schmuck der Juweliere A.E Köchert © Wild & Team Fotoagentur GmbH

Großes Treffen der Stars

Zu den Gästen zählten in diesem Jahr weiters die Burgschauspielerin Safira Robens und Schauspielerin Ursula Strauss sowie der aktuelle "Jedermann" Philipp Hochmair. Ebenso ließen sich Fotograf und Designer Nuriel Molcho sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten das stilvolle Sommerereignis nicht entgehen.