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"Der Menschenfeind" wird in Salzburg  zum Kampfplatz

Fünf Personen in farbigen Kostümen stehen auf einer beleuchteten Theaterbühne mit Nebel.
© SF/Armin Smailovic
Am Samstag steigt im Landestheater die Premiere des Molière-Klassikers in einer spannenden Neuinszenierung.
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1666 konterte Molière mit "Der Menschenfeind" dem großen Theaterskandal rund um das von Sonnenkönig Ludwig erwirkte Verbot seiner Komödie "Der Tartuffe" und schuf damit ein neues Genre: die ernste Komödie. Jetzt geht Regisseurin Jette Steckel damit noch ein Stück weiter und verlegt die Gesellschafts-Satire für die Salzburger Festspiele in einen Kampfplatz. Das Publikum wird ab Samstag im Landestheater rund um die Bühne sitzen. Wie in einer Arena.

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"Der Menschenfeind" mit André Szymanski in der Rolle des Alceste, und Maja Schöne als Salondame Célimène hat in Zeiten von Social Media, Selbstoptimierung, Lüge und öffentlicher Inszenierung eine verblüffende Aktualität.

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