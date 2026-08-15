"Der Menschenfeind" wird in Salzburg  zum Kampfplatz

Am Samstag steigt im Landestheater die Premiere des Molière-Klassikers in einer spannenden Neuinszenierung.

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1666 konterte Molière mit "Der Menschenfeind" dem großen Theaterskandal rund um das von Sonnenkönig Ludwig erwirkte Verbot seiner Komödie "Der Tartuffe" und schuf damit ein neues Genre: die ernste Komödie. Jetzt geht Regisseurin Jette Steckel damit noch ein Stück weiter und verlegt die Gesellschafts-Satire für die Salzburger Festspiele in einen Kampfplatz. Das Publikum wird ab Samstag im Landestheater rund um die Bühne sitzen. Wie in einer Arena.

André Szymanski in "Der Menschenfeind" © SF/Armin Smailovic

"Der Menschenfeind" mit André Szymanski in der Rolle des Alceste, und Maja Schöne als Salondame Célimène hat in Zeiten von Social Media, Selbstoptimierung, Lüge und öffentlicher Inszenierung eine verblüffende Aktualität.