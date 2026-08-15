ALLENDE: Ihr Schreibgeheimnis

Die legendäre Schriftstellerin hat ein besonderes Buch verfasst.

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Die chilenisch-US-Amerikanische Schriftstellerin Isabel Allende hat uns viele, sehr besondere Geschichten geschenkt. legendär ist "Das Geisterhaus", jenes ihrer Werke, das ihre Karriere begründete und jüngst mit viel Fingerspitzengefühl als Serie neu verfilmt wurde. Als Produzentin war Hollywood-Star Eva Longoria am Werk.

Einblicke

Ab dem 20. August gibt es ein neues Werk der Autorin zu haben. Dieses Mal ist es eine ganz besondere Erzählung, nämlich jene, wie die Schriftstellerin zum Schreiben fand (oder gefunden wurde). Unsere Geschichten ist als Einblick wie Anleitung zu verstehen für alle, die sich für diese Tätigkeit interessieren. Allende stellt dabei die Lust am Erzählen in den Vordergrund, verrät ihre Schreibtricks (bloß keine Botschaften erzwingen bei fiktionalen Texten!) und gibt tiefe Einsichten (genieße das Tun!) in ihre Berufung.

Isabel Allende © Verlag

"Unsere Geschichten" liest sich spannend, wie Allendes fiktionale Bücher, ist berührend und absolut fabelhaft, wenn es um die Wichtigkeit von Büchern geht. Allende ist hier eine Lehrmeisterin ohne Zeigefinger und eine leidenschaftliche Advokatin des gedruckten Wortes.