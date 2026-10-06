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Statt Mühlviertel

Eisbär verlagert Produktion nach China und Polen

Produktionsstätte ins Ausland verlegt.
© Eisbär
Das Traditionsunternehmen übernimmt heuer erstmals die exklusive Ausstattung des Ski Austria Teams im Bereich Kopfbedeckungen.
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Eisbär Sportmoden aus Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) will offenbar seinen Firmensitz innerhalb Oberösterreichs verlegen und im Zuge dessen 14 der 50 Stellen streichen. Mit Jahresende soll die bisherige Zentrale geschlossen und die Fertigung nach Polen und in China ausgelagert werden, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Dienstag. Die Belegschaft sei bereits informiert worden.

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Gestiegene Lohnnebenkosten, wachsende Kosten für Infrastruktur und Energie sowie der globale Preis- und Wettbewerbsdruck nannte Thorsten Grönlund, seit Ende Juni Eisbär-Geschäftsführer, in den "OÖN" als Gründe für die Umstrukturierung. Zudem sei der Mietvertrag in Feldkirchen nicht verlängert worden.

Auch wenn künftig Hauben, Schals und Sportmoden in Polen und China produziert würden, soll die Unternehmenszentrale in Oberösterreich bleiben.

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