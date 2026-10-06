OÖ bekommt digitale "Heime der Zukunft"

Eine einheitliche Basisausstattung soll in der neuen oö. Heimverordnung ab Jänner festgeschrieben sein.

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Die Arbeitsbedingungen im Hinblick auf die Digitalisierung unterscheiden sich in Oberösterreichs Heimen sehr stark: Während einige Einrichtungen bereits erfolgreich auf Sturzsensoren, Telemedizin und weitere digitale Hilfsmittel wie etwa Sprachdokumentation setzen, verfügt ein Drittel der Heime noch über kein WLAN.

Weniger Bürokratie

"Digitale Hilfsmittel sollen einen Modernisierungsschub bringen, den Heimalltag erleichtern und das Image der Pflege weiter verbessern. Im Mittelpunkt steht die Frage ‚Wofür nutzen wir den technischen Fortschritt?´ – Die Antwort: Weniger Zeit für Bürokratie und damit mehr Zeit für die Menschen", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).



Die Pflegestrategie 2040 sieht vor, dass bestehende Einrichtungen zu "Heimen der Zukunft" werden sollen – auch mit entsprechenden digitalen Hilfsmitteln, die die Beschäftigten von bürokratischen und organisatorischen Aufgaben entlasten und mehr Zeit für die Bewohner ermöglichen. Um eine einheitliche Basisinfrastruktur für alle Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich zu schaffen, wird eine solche in der oö. Heimverordnung festgeschrieben. Der Entwurf dazu geht im Oktober in Begutachtung und soll mit Jänner 2027 inkrafttreten.

Mobilisierungshilfe gegen Geschwüre

Langfristig sollen alle Heime mit folgenden pflege- und betreuungsentlastenden Technologien und Hilfsmitteln in ausreichender Anzahl ausgestattet werden:

· Sturzsensoren, um Stürze rasch zu erkennen und Hilfe zu ermöglichen.

· Zeitgemäße digitale Pflegedokumentation, mit Eingabemöglichkeiten über Spracherkennung und mobile Endgeräte, um die Dokumentation zu erleichtern.

· Ortungs- und Desorientierungs-Fürsorgesysteme, um etwa Bewohner mit Demenz-Erkrankung besser zu unterstützen und ihre Sicherheit zu erhöhen.

· Elektrische Mobilisierungshilfen zum Aufrichten und Bewegen, zur Vorbeugung von Druckgeschwüren. Diese unterstützen die Betreuung und verringern die körperliche Belastung der Beschäftigten.

· Ausstattung für Telemedizin, um eine rasche und unkomplizierte ärztliche Versorgung vor Ort zu ermöglichen