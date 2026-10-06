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KI-Boom

AMD-Aktie auf Allzeithoch: "Bauen noch mehr Chips"

Aaron Brüstle
von
Eine Frau im Anzug geht auf einer Straße an geparkten Autos vorbei.
© APA/AFP/OLIVER CONTRERAS
Speicherchips für Computer sind derzeit weltweit knapp. AMD will Chip-Produktion kräftig ausweiten. Der Aktienkurs hat sich in nur zwei Jahren versechsfacht. Seit April hat sich die Aktie verdreifacht.
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Der US-Halbleiterhersteller AMD reagiert auf die hohe Nachfrage nach Computerchips mit einer Ausweitung der Produktion. "Wir haben unser Angebot 2026 bereits gesteigert und werden es 2027 noch einmal deutlich erhöhen", sagte Konzernchefin Lisa Su am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Taipeh.

Ihr Besuch in Taiwan diene dazu, sich bei den Auftragsfertigern TSMC und Foxconn entsprechende Kapazitäten zu sichern.

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AMD-Konzernchefin Lisa Su arbeite zudem eng mit den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix zusammen, um die Versorgung mit Speicherchips sicherzustellen. Diese sind derzeit weltweit knapp. Su will in den kommenden Tagen nach Südkorea reisen.

“AMD-CEO Lisa Su ist mit einem Vermögen von 3,5 Milliarden Dollar auf Platz 1217 der reichsten Menschen der Welt.”

Forbes

Nachfrage in den nächsten Jahren sehr hoch

Mehrere Personen in Anzügen sitzen und stehen bei einem Treffen im Weißen Haus zusammen.
AMD CEO Lisa Su bei Trump und Musk. © APA/AFP/KENT NISHIMURA

Auf die Frage, ob sich AMD am Bau eines möglichen neuen TSMC-Werks im US-Bundesstaat Texas beteiligen würde, antwortete Su nicht direkt. "Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch sein. Deshalb brauchen wir mehr Kapazitäten für die Produktion hochmoderner Wafer." Ihr Unternehmen plane derzeit drei bis fünf Jahre voraus.

AMD ist der weltweit zweitgrößte Anbieter von KI-Hochleistungsprozessoren hinter Nvidia. Das US-Unternehmen profitiert davon, dass Abnehmer nach Alternativen zum Weltmarktführer suchen. In den vergangenen Monaten eilte AMD dank des Booms beim Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) von Rekordergebnis zu Rekordergebnis.

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