HAARscharf! Andrich wird zum Pink-Panther

Erst straßenköterbraun, dann platinblond und nun das: PINK! DFB-Mittelfeldspieler Robert Andrich hat rechtzeitig für den Viertelfinal-Kracher gegen Spanien die Haare schön.

Deutschland gegen Spanien: Für viele ist es das vorgezogene EM-Finale. Der Turnierbaum will es aber, das die beiden bereits im Viertelfinale aufeinandertreffen. Auf einen Spieler werden die blicke besonders ruhen: Leverkusen-Profi Robert Andrich.

Mit pinken Irokesen auf der Bank - Nagelsmann erklärt Andrich-Aus.

Bereits beim Abschlusstraining am Donnerstag im DFB-Quartier in Herzogenaurach war der 29-Jährige aufgefallen. Nach platinblond hat der Leverkusener seine Haare nun pink gefärbt, der Farbe des deutschen Auswärtstrikots. In Stuttgart lief die deutsche Auswahl am Freitag aber im weißen Heimhemd auf und Andrich musste Platz auf der Bank nehmen. Stattdessen startete Emre Can, der erst in der Woche vor der Heim-EM nachnominiert wurde.

© Getty ×

»Das ist eher für die Bunte«

DFB-Coach Julian Nagelsmann ist eigentlich raus aus den Friseur- und Frisurenthemen. Einen Seitenhieb gegen seinen Mittelfeldspieler konnte er sich aber nicht verkneifen. "Es gibt ja Frisuren, die verpflichten ein bisschen mehr als andere zu einer Topleistung", meinte Nagelsmann bei der Pressekonferenz des DFB vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien grinsend.

"Dass es Hauptgesprächsthema ist in den Sportredaktionen, das verwundert mich. Das ist eher für die "Bunte", glaube ich", kommentierte der Ex-Bayern-Trainer die Berichterstattung über Andrichs modischen Gag. "Aber jeder, wie er es mag. Ich halte mich da raus aus den Friseur- und Frisurenthemen. Das wurde ja in den vergangenen Jahren immer sehr groß gemacht."