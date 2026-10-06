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20 Jahre

Manfred Baumann feiert Kalender-Jubiläum

René Wastler
von
Nelly Baumann
© Manfred Baumann
Mit der N°20 Anniversary Edition 2027 feiert Starfotograf Manfred Baumann zwei Jahrzehnte seiner erfolgreichen Kalendergeschichte.
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Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2007 hat sich der Kalender zu einem internationalen Sammlerstück für Fotografie- und Kunstliebhaber entwickelt. Für die Jubiläumsausgabe hat Manfred Baumann zwölf außergewöhnliche Motive geschaffen, die seine charakteristische Verbindung aus Fine Art Photography, Ästhetik, Licht und Ausdruck widerspiegeln. Vor seiner Leica standen internationale Topmodels, Künstlerinnen und Persönlichkeiten, die jedes einzelne Bild zu einem eigenständigen Kunstwerk machen.

Manfred Baumann
Manfred Baumann © Manfred Baumann

Widmung für Ehefrau Nelly

Das Cover und der Monat August sind seiner Muse, Partnerin und Ehefrau Nelly Baumann gewidmet, die mit zwei exklusiven Motiven in der Jubiläumsausgabe vertreten ist. Zu den weiteren Protagonistinnen zählen das US-Topmodel Dayana Leyva, US-Topmodel und Inked Artist Lindsey Taylor, das fünffache Playboy-Model Pauline Pastel, das deutsche Model Vanessa Bartsch sowie das international erfolgreiche österreichische Model Jacqueline Sappert.

Manfred Baumann Kalender 2027

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Kalender Cover

Kalender Cover

© Manfred Baumann

Januar Dayana Leyva

Januar Dayana Leyva

© Manfred Baumann

Febuary Jacqueline Sappert

Febuary Jacqueline Sappert

© Manfred Baumann

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Prominente Models im Fokus

Ebenfalls Teil der Jubiläumsausgabe sind die erotischen Künstlerinnen Octavia Red und Kera Bear, das kalifornische Art Model Enola House, das Texas-Model Barbara Moreland, das L.A.-Model Elle Voss sowie das US-Model Sybille Waure.

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