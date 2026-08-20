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Freie Fahrt! Neue B25 bei Scheibbs fertig

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Im Bereich Saffen wurde eifrig gearbeitet.
Die Fahrbahn der Landesstraße B 25 sowie die Rampe B 25 in Richtung Wieselburg im Bereich Saffen im Gemeindegebiet Scheibbs ist auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern erneuert worden.
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Die Arbeiten konnten Anfang August abgeschlossen werden. Im Zuge der Sanierung wurden zunächst die Bankette erneuert und die bestehende Asphaltkonstruktion bis in eine Tiefe von neun Zentimetern abgefräst.

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Nach der Reinigung der Fräsfläche wurde eine sechs Zentimeter starke Asphaltbinderschicht sowie eine 3,5 Zentimeter starke Deckschicht aufgebracht und damit die Fahrbahn erneuert. Anschließend wurden die erforderlichen Bodenmarkierungen aufgebracht, die Straßenausrüstung montiert und die Bankette an den Neubestand angepasst.

In Zusammenarbeit Mängel behoben

Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Scheibbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch. Sie starteten am 27. Juli und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten von rund 345.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Zuletzt wies die Erlauftalstraße im Zuge der B 25 samt Rampe auf einer Gesamtlänge von rund 1,8 Kilometern bzw. einer Gesamtfläche von rund 14.200 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden auf. Dazu zählten unter anderem starke Verdrückungen, Netzrisse und Spurrinnen. Aufgrund dieses Zustandes wurde vom NÖ Straßendienst eine Erneuerung der Fahrbahn in diesem Bereich beschlossen. Die Landesstraße B 25 ist in diesem Abschnitt mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 9.000 Fahrzeugen pro Tag stark frequentiert.

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