„Tut gut!" bringt NÖ in Schwung

Mehr Energie, mehr Wohlbefinden, ein aktiverer Alltag – genau das verspricht das Programm „Vorsorge Aktiv" der „Tut gut!" Gesundheitsvorsorge.

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Die Zahlen zeigen, wie wichtig das Angebot ist: 23,1 Prozent der Niederösterreicherinnen und 21,5 Prozent der Niederösterreicher kämpfen mit erhöhten Cholesterin-, Blutfett- oder Triglycerid-Werten. Übergewicht, Stress, Bewegungsmangel und ungünstige Ernährungsgewohnheiten zählen zu den Hauptursachen – mittlerweile ist bereits jede zweite Frau und jeder dritte Mann von Übergewicht betroffen.

„Die ,Tut gut!' Gesundheitsvorsorge unterstützt mit dem Programm ,Vorsorge Aktiv' Erwachsene mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der beste Zeitpunkt für eine Lebensstiländerung ist JETZT", ermutigt der zuständige Landesrat Anton Kasser die Bevölkerung zur Teilnahme.

Gemeinsam stark: Bewegung, Kochen, Entspannen

Das Konzept überzeugt durch Gemeinschaft: In der Gruppe absolvieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 18 Jahre gemeinsam Bewegungseinheiten, Kochkurse und Programme zum Stressmanagement. „Ziel ist es, den eigenen Alltag aktiver und gesünder zu gestalten und damit nachhaltig Wohlbefinden und Gesundheitsbewusstsein zu steigern", erklärt „Tut gut!"-Geschäftsführer Erwin Zeiler.

Begleitet wird die Gruppe bis zu neun Monate lang von einem professionellen Expertenteam aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. Insgesamt stehen 72 Einheiten am Programm – jeweils 24 pro Bereich – direkt in oder im Umkreis der Heimatgemeinde.

Kosten und Anmeldung

Für 99 Euro pro Person ist die gesamte Kursdauer abgedeckt. Wer in einer „Gesunden Gemeinde" teilnimmt, zahlt sogar nur 84 Euro. Teilnehmen können alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher über 18 Jahre mit Risikofaktoren wie Übergewicht, erhöhtem Bauchumfang, Bluthochdruck oder erhöhten Blutzucker- bzw. Blutfettwerten.

Aktuell laufen niederösterreichweit wieder Kurse und kostenlose Infoabende an. Alle Termine gibt es unter www.noetutgut.at/kursstarts, weitere Infos zum Programm unter www.noetutgut.at/vorsorge-aktiv.