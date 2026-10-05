Zweite Chance
Assisi-Hof: 738 Tiere gerettet
Bis Jahresende könnten es rund 800 Tiere werden. Zum Welttierschutztag zieht der Tierschutzverein Bilanz. Allein heuer pflegte der Hof 205 Wildtiere, vor allem Hasenbabys, Igel und verletzte Vögel. 2024 waren es noch 102. Deshalb entsteht bis Frühjahr 2027 eine eigene Wildtierstation.
Noch heuer folgt eine Auffangstation für Papageien, Sittiche und andere Ziervögel. „Mit großzügigen Volieren wollen wir ihnen die notwendige Umgebung bieten", sagt Tierpfleger-Chef Alfred Kofler.
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Sonne spart Kosten
Gegen die hohen Energiekosten hilft eine neue Photovoltaikanlage für rund 45.000 Euro. An sonnigen Tagen deckt sie fast die Hälfte des Strombedarfs. „Dafür sind wir wieder auf Unterstützung angewiesen", sagt Geschäftsführer Alfons Hargaßner.
Ein Dutzend Ehrenamtliche hilft am Hof mit. Die Stadt Stockerau stellte von Anfang an das Pachtgrundstück bereit. Und 32 Jugendliche lernen im „Camp Tierschutz" den Alltag am Hof kennen.
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