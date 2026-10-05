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"Kasperltheater"

FPÖ: Stocker muss "Chaos-Koalition sofort beenden"

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Ein Mann im blauen Anzug spricht bei einer Pressekonferenz am Rednerpult.
© IMAGO/Michael Indra
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz fordert Bundeskanzler Christian Stocker dazu auf, die Koalition "sofort" zu beenden.
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Am Ende wurde es ein Rückzug auf Raten. Nach einem rund vierstündigen Krisengipfel der SPÖ stand fest: SPÖ-Chef Andreas Babler übergibt Anfang 2027 das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer, will aber Minister bleiben. Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher werden Babler vorerst als "Aufpasser" beigestellt, ehe er auch das Amt des Parteivorsitzenden abgibt.

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FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz übt scharfe Kritik an der chaotischen SPÖ-Sitzung: „Was sich in diesem roten Marxisten-Stadl abspielt, ist ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der österreichischen Steuerzahler. Die SPÖ missbraucht unsere Republik als Rehaklinik für gescheiterte linke Träumer und Sesselkleber." Andreas Babler würde sich wie ein "Hausbesetzer an seine Posten" klammern, so der Freiheitliche.

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Pressekonferenz vor einem Schild mit Text im Hintergrund.
FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. © APA/ROLAND SCHLAGER

Schnedlitz: Stocker darf "Kasperltheater" nicht länger zuschauen

Schnedlitz fordert nun jedenfalls Konsequenzen und appelliert an ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker: "ÖVP-Kanzler Stocker darf diesem Kasperltheater nicht länger tatenlos zuschauen, nur weil ihm sein eigener Kanzlersessel offenbar wichtiger ist als das Wohl unserer Heimat." Und: "Die Volkspartei muss diesem Wahnsinn sofort ein Ende bereiten und den Stecker ziehen!" Er fordert, dass der Kanzler die "Chaos-Koalition sofort beendet".

Stocker äußerte sich bereits am Sonntagabend zu den Vorgängen in der SPÖ: "Als Bundeskanzler ist es meine Aufgabe, für Stabilität zu sorgen. Für uns gilt das Regierungsprogramm, das wir weiter konsequent abarbeiten werden. Parteiinterne Diskussionen dürfen die Regierungsarbeit nicht beeinträchtigen. Alle Regierungsparteien müssen sich mit voller Kraft und Aufmerksamkeit dem Herbst der Ergebnisse widmen. Wir haben viel zu tun. Das reicht von der Reformpartnerschaft, über die Sozialhilfe-Reform und das Verbot des Politischen Islam bis zum Zukunftsdepot."

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