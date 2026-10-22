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Digital-Offensive

KI-Turbo für NÖ-Hotels

Rudolf Preyer
von
Michael Duscher (Geschäftsführer Niederösterreich Werbung), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mario Pulker (Spartenobmann WKNÖ), Lukas Reutterer (Geschäftsführer Haus der Digitalisierung)
© NLK Khittl
Ein neuer Praxisleitfaden macht Hotels, Wirte und Ausflugsziele fit für die digitale Zukunft. Land, Wirtschaftskammer und Niederösterreich Werbung bündeln dafür erstmals ihre Angebote.
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Die "Tourismusstrategie Niederösterreich 2030+" steht, jetzt folgt der erste Schritt in die Praxis. Der Leitfaden "Digitalisierung & KI im Tourismus" bündelt KI-Workshops, Beratung, Umsetzungspartner und Förderungen. Dahinter stehen das Land, die Niederösterreich Werbung, die Wirtschaftskammer NÖ und das Haus der Digitalisierung.

"Die Strategie soll rasch im Alltag der Betriebe ankommen. Digitalisierung hilft, Abläufe zu vereinfachen, die Qualität zu steigern und mehr Zeit für die Gäste zu gewinnen", sagt LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

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Vom Plan zur Praxis

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sagt: "Entscheidend ist, dass Digitalisierung im Betrieb einen konkreten Nutzen bringt. Mit klaren Ansprechstellen erleichtern wir den Weg von der Idee zur Umsetzung."

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt: "Unsere Destinationen kennen die Fragen der Gastgeber aus der Praxis. Gemeinsam können wir die Betriebe gezielt begleiten." Aufbauend auf der Initiative "KI im Tourismus" zeigen Workshops seit 2024, wie KI bei Marketing und Gästekommunikation hilft.

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