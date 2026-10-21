Herbstferien: Ab in den Bikepark!

Action statt Couch: Niederösterreichs Biker können in den Ferien noch einmal ordentlich Gas geben. Das Bikepark-Dreieck der Wiener Alpen lockt mit Trails für Familien und Profis.

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Das Land empfiehlt für die Herbstferien den Alpen Bikepark Schneeberg, die Wexltrails und den Bikepark Semmering. Wer Adrenalin sucht, findet es also direkt vor der Haustür.

Der Star unter den Parks ist ein Neuling: Der Alpen Bikepark Schneeberg im Puchberger Ortsteil Losenheim ging am 15. Mai 2026 an den Start. Es gibt mehr als zwölf Kilometer Trails und Lines sowie einen Riders Playground.

Trails für alle

Das Angebot reicht von der groben Freeride-Line bis zum Flowtrail für die ganze Familie. Der Sessellift bringt die Fahrer hinauf, unten wärmen sich Einsteiger im Playground auf.

Ferien-Tipp

Übrigens: Mit der Niederösterreich-CARD warten mehr als 365 Ausflugsziele. Das Land bietet bis weit in den Spätherbst beste Bedingungen für Ausflüge.

Wer aufs Rad steigt, prüft vorher Wetter und Betriebszeiten, denn im Herbst wird es früh dunkel. Alle Infos zum Schneeberg gibt es unter alpen-bikepark.at.