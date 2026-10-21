Wohnungsnot verschärft sich für Mieter massiv

Auch heuer ist am Wiener Wohnungsmarkt keine Entspannung in Sicht: Die Zahl der neu fertiggestellten Wohnungen sinkt weiter deutlich, Experten warnen vor schwerwiegenden Folgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Vertreter der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien beklagen eine weitere Verschärfung des Wohnungsmangels in der Bundeshauptstadt. Der Neubau verliere zusehends an Dynamik. Die Fertigstellungen sollen heuer um rund 9 Prozent auf 10.336 Einheiten zurückgehen, nachdem sie 2025 bereits um etwa 17 Prozent einbrachen, wie das Quartalsupdate zum Neubaubericht der Fachgruppe zeigt. 2027 drohe ein Rückgang um knapp 7 Prozent auf 9.651 Wohnungen.

Damit sinken die Wiener Fertigstellungen in Wien im kommenden Jahr unter 10.000 Einheiten, während österreichweit "ein moderates Wachstum" erwartet wird. Die einzelnen Segmente entwickeln sich dabei den Angaben zufolge recht unterschiedlich - mit einem massiven Einbruch bei gewerblichen Mietwohnungen (minus gut 80 Prozent von 2.505 auf 494 Einheiten) und einem leichten Rückgang bei den gemeinnützigen Mietwohnungen (von 2.740 auf 2.678 Einheiten).

Weniger Miet-, aber mehr Eigentumswohnungen

Im Plus sind hingegen die gewerblichen Eigentumswohnungen - hier dürfte die Zahl der Fertigstellungen in Wien 2027 laut Neubaubericht von 3.051 im Jahr 2026 auf 3.961 steigen.

Das österreichweite Angebot an neu gebauten Eigentumswohnungen nimmt laut Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder seit seinem Höchststand im dritten Quartal 2024 ab. Seit Mitte 2025 habe sich dieser Rückgang beschleunigt. Allerdings sind die Transaktionszahlen heuer im dritten Quartal vorläufigen Daten zufolge leicht gesunken. Auch in Wien sei die Verwertungsleistung zuletzt schwächer ausgefallen.

"Wenn in Wien im kommenden Jahr nur rund 500 neue gewerbliche Mietwohnungen fertiggestellt werden, ist das ein Alarmsignal", betonte die Obfrau der WKÖ-Fachgruppe, Nicole Fürntrath, in einer Aussendung. "Wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen sich Wohnbauprojekte wieder wirtschaftlich umsetzen lassen", fügte sie hinzu und verwies dabei auf Planungssicherheit, rasche Genehmigungsverfahren und "tragfähige Finanzierungsmöglichkeiten". (APA)