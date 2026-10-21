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"Kinderösterreich"

Kinderbetreuungsoffensive: NÖ hat die meisten Gruppen

Rudolf Preyer
von
David Berl, Doris Schmidl und Matthias Zauner
© ÖVP NÖ
Niederösterreichs Volkspartei zieht Bilanz: Die Kinderbetreuungsoffensive geht ins fünfte Jahr. Das Land hat so viele Gruppen wie kein anderes Bundesland.
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Mit 3.680 Gruppen liegt Niederösterreich österreichweit voran. Im Vorjahr entstanden hier 88 von bundesweit 174 neuen Gruppen. Bei den Zweijährigen besuchen knapp 85 Prozent einen Kindergarten.

Was Kritiker 2022 als "Wahlkampfschmäh" abtaten, biegt laut VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner nun auf die Zielgerade ein. Sein Leitsatz: "vormittags gratis, nachmittags leistbar". Ob ein Kind betreut wird, entscheiden die Eltern.

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Plätze verdoppelt

Seit 2018 hat sich der Anteil familienfreundlicher Plätze (VIF-konform, also mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf) bei den Null- bis Zweijährigen von 31,3 auf 62,6 Prozent verdoppelt. Bei den Drei- bis Fünfjährigen stieg er von 20 auf 55,4 Prozent. Über 600 neue Gruppen sind bewilligt, Projekte können noch bis Ende 2027 genehmigt werden.

Laxenburgs Bürgermeister David Berl (ÖVP) berichtet von einer neuen Gruppe seit September, die den Bedarf vollständig deckt. Familiensprecherin Doris Schmidl betont, dass sich das Angebot am tatsächlichen Bedarf der Eltern orientiert.

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