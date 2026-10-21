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Ab 24. Oktober

Von Oberlaa bis zum Zentralfriedhof: Hier öffnen die Allerheiligenmärkte

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176 Stände bei 21 Friedhöfen in ganz Wien bieten ab 24. Oktober Blumen, Kränze, Buketts und Grabschmuck.
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Pünktlich vor Allerheiligen nehmen die traditionellen Allerheiligenmärkte in Wien wieder ihren Betrieb auf. Von 24. Oktober bis 2. November stehen vor 21 Friedhöfen insgesamt 176 Verkaufsstände bereit. Angeboten werden unter anderem Blumen, Kränze, Buketts, Kerzen, Vasen, Blumenerde sowie Hilfsmittel für die Grabpflege. Die Stände sind täglich zwischen 7 und 18 Uhr geöffnet.

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"Allerheiligen ist für viele Wiener*innen mit dem Besuch der Gräber ihrer Angehörigen verbunden. Die Allerheiligenmärkte leisten dabei einen wichtigen Beitrag: Sie bieten eine vielfältige Auswahl an Blumen und Grabschmuck direkt vor den Friedhöfen. Für die Standbetreiber*innen und das Marktamt bedeutet diese Zeit intensive Vorbereitung, damit die Besucher*innen ein passendes Angebot vorfinden", erklärt Christian Seiringer, stellvertretender Leiter Marktamt.

Die Märkte befinden sich bei folgenden Friedhöfen: Oberlaaer Friedhof, Wiener Zentralfriedhof, Simmeringer Friedhof, Meidlinger Friedhof, Südwestfriedhof, Hietzinger Friedhof, Friedhof Ober-St. Veit, Baumgartner Friedhof, Penzinger Friedhof, Hütteldorfer Friedhof, Ottakringer Friedhof, Hernalser Friedhof, Stammersdorfer Friedhof, Jedleseer Friedhof, Groß-Jedlersdorfer Friedhof, Stadlauer Friedhof, Asperner Friedhof, Inzersdorfer Friedhof, Friedhof Mauer, Liesinger Friedhof und Atzgersdorfer Friedhof.

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