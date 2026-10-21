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Sicherheitslücke bedroht Millionen Webseiten

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Fassade des Hauptgebäudes der Universität Wien mit bunten Fahnen und blauem Himmel.
© APA/ROLAND SCHLAGER
IT-Experten schlagen weltweit Alarm: Auch die Uni Wien hat schon aus Sicherheitsgründen heute viele Systeme geschlossen. 
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Am 21. Oktober 2026 ist der absolute Super-GAU für das Internet eingetreten: In der extrem beliebten Web-Programmiersprache PHP klafft ein riesiges Sicherheitsloch.

Uni Wien reagierte mustergültig

Experten geben den Lücken (CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619) die extreme Risikostufe 10 von 10.

Cyber-Kriminelle können sich jetzt von außen komplett in fremde Server hacken, Daten stehlen und die Kontrolle übernehmen.

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"Präventive Abschaltung zentraler IT-Services" titelten zahlreiche Webservices der Universität Wien am heutigen Tag, Studierende waren geschockt. Die Sicherheitslücke war laut Bericht der "Kronen Zeitung" den Universitäten bekannt und heute wurde präventiv gehandelt.

DAS kannst du jetzt tun

Da PHP das absolute Fundament für rund 75 Prozent aller weltweiten Webseiten ist, betrifft dieser Mega-Schock fast jeden, der eine eigene Präsenz im Netz betreibt.

Die PHP-Macher werfen am 21.10.2026 ab 16:00 Uhr (deutscher Zeit) Notfall-Sicherheitsupdates auf den Markt. Wer das Update nicht sofort installieren kann, sollte betroffene Seiten und Server sofort vom Netz nehmen, bevor die Hacker zuschlagen.

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