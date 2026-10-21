Schock bei Ebay: 1.100 Jobs weg

Kündigungswelle rollt: Ebay feuert über 1.000 Mitarbeiter

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San Jose (Kalifornien). Der Online-Marktplatz Ebay will neun Prozent seiner Stellen streichen. Betroffen seien rund 1.100 Beschäftigte, schrieb Firmenchef Jamie Iannone in einem internen Rundschreiben, das der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. Die frei werdenden Ressourcen wolle er in die wachstumsstarken Geschäftsbereiche investieren. "Um unsere Chancen zu nutzen, müssen wir wohlüberlegte Entscheidungen darüber treffen, worauf wir unseren Schwerpunkt legen."

Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Pläne für den Jobabbau. Im Februar hatte Ebay bereits 800 Stellen gestrichen. Der US-Konzern konzentriert sich auf den Handel mit Luxusgütern, Sammlerstücken und generalüberholten Produkten. Im Frühjahr übernahm er zudem um rund 1,2 Milliarden Dollar (1,07 Mrd. Euro) die Secondhand-Modeplattform Depop vom Konkurrenten Etsy.