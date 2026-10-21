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Samsung: Darum hast du plötzlich einen blauen Punkt am Display

Maria Kobetic
von
© Samsung
Nach dem Update auf One UI 9 taucht oft ein blaues Symbol auf dem Display auf. Was es damit auf sich hat.
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Mit One UI 9, dem neuesten großen Software-Update, bringt Samsung Verfeinerungen im Design, clevere neue KI-Funktionen und verbesserte Datenschutzeinstellungen für seine Galaxy-Geräte.

Neue Funktionen

Besonders im Bereich der AI-Funktionen geht Samsung noch einen Schritt weiter und erleichtert Anwendern den Alltag mit Now Nudge, einer kontextbezogenen Assistenz oder Call Brief, einer Funktion, die während eines Anrufs nützliche Informationen wie gemeinsame Kalendereinträge anzeigt. Dazu gibt es mit My FanCam eine innovative Videofunktion, mit der du beispielsweise Personen markieren kannst, damit die KI Clips erstellt, bei denen sie im Fokus bleiben.

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Rätsel um blauen Punkt

Viele User, die das Update schon erhalten haben, wundern sich seither über das Auftauchen eines blauen Punkts am rechten oberen Bildschirmrand. Bei dem Symbol handelt es sich um einen praktischen Hinweis: Es zeigt an, wenn eine App im Hintergrund den Standort abruft. Häufig sind Wetterdienste und ähnliche Anwendungen dafür verantwortlich.

Will man herausfinden, welche App gerade den Ortungsdienst nutzt, kann man das Quick Panel öffnen und das blaue Symbol anwählen. Schon zeigt das Handy an, welche App die Position abfragt, und kann, wenn gewünscht, die Einstellungen bearbeiten und den Zugriff auf den Ortungsdienst anpassen.

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