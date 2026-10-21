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Jahrelang undenkbar

Apple bringt Touchscreen aufs MacBook

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Apple könnte mit einer langjährigen Überzeugung brechen: Das neue MacBook Pro soll erstmals einen Touchscreen erhalten. Auch bei Display und Leistung stehen große Änderungen bevor.
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Jahrelang setzte Apple bei seinen MacBooks auf die klassische Bedienung mit Tastatur und Trackpad. Damit könnte bald Schluss sein: Für die nächste Generation des MacBook Pro wird erstmals ein Touchscreen erwartet. Dazu soll ein OLED-Display kommen, das die bisherige Mini-LED-Technologie ablöst.

OLED und neue Chips

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OLED-Displays können tiefere Schwarzwerte, kräftige Farben und eine hohe Energieeffizienz bieten. Zusätzlich sollen die neuen MacBook-Pro-Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chips ausgestattet sein. Auch ein geringeres Gewicht wird erwartet. Geplant sein sollen Varianten mit 14 und 16 Zoll.

Laut "Macwelt" deuten Berichte darauf hin, dass Apple den Touchscreen mit der OLED-Technologie kombiniert. Auch in macOS 27.2 sollen bereits Elemente enthalten sein, die eine Bedienung per Touch erleichtern könnten. Eine offizielle Bestätigung der neuen Funktionen steht allerdings noch aus.

Auch iMac und iPad Mini vor Update

Der iMac soll den M6-Chip erhalten und damit das bisherige M4-Modell ablösen. © NurPhoto via Getty Images

Apple dürfte bei seinem nächsten Event nicht nur das MacBook Pro im Gepäck haben. Der iMac soll den M6-Chip erhalten und damit das bisherige M4-Modell ablösen. Auch für das iPad Mini wird ein größeres Update erwartet – unter anderem mit OLED-Display und einem neuen Prozessor.

Die neuen MacBook-Pro-Modelle könnten bereits Anfang November in den Handel kommen. Präsentiert werden sollen die Geräte beim Apple-Event am 28. Oktober um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

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